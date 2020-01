Meteo, imminente ritorno della NEVE. Ma è un Inverno travestito da Autunno (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci avviamo verso un peggioramento, grazie al decadimento del campo di alta pressione. Una perturbazione, il residuo della tempesta Gloria che ha imperversato in Spagna, sta penetrando verso l'Italia, agevolata dall'abbassamento di latitudine del flusso atlantico. Si andrà così ad erodere il campo anticiclonico a partire da ovest anche sull'Italia. Il fronte entrerà in azione fin dalle prossime ore su parte del Nord-Ovest e dell'alto Tirreno. Torneranno piogge e anche qualche nevicata sui rilievi, in particolare della dorsale appenninica. Qualche nevicata colpirà inizialmente anche le Alpi Occidentali dai 1000 metri nella notte tra venerdì e sabato, con sconfimamenti a quote più basse sul cuneese. Si avranno poi le prime nevicate anche sull'Appennino, tra Liguria e settori tosco-emiliani, a partire dai 1000/1200 metri. Nella giornata di sabato il fronte agirà ancora su ... meteogiornale

