Meteo CAGLIARI: ancora SCIROCCO, ma in attenuazione. Nubi irregolari nel weekend (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Meteo su CAGLIARI vedrà ancora spirare lo SCIROCCO venerdì, ma in attenuazione. Nel fine settimana avremo scenari più soleggiati, anche se non mancherà nuvolosità a tratti compatta. Venerdì 24: Nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 22 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 25: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 8 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Domenica 26: Nubi sparse. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 10 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Lunedì 27: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 10 Km/h. Zero ... meteogiornale

zazoomnews : Meteo Cagliari oggi giovedì 23 gennaio: cieli coperti - #Meteo #Cagliari #giovedì #gennaio: - zazoomnews : Meteo Cagliari domani venerdì 24 gennaio: nubi sparse - #Meteo #Cagliari #domani #venerdì - vivere_sardegna : Nuova allerta meteo sulla Sardegna, piogge e forte vento anche a Cagliari -