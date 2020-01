Meraviglie sabato 25 gennaio: ultima puntata con ingresso al Quirinale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Meraviglie con Alberto Angela sabato 25 gennaio su Rai 1 in prima serata, anticipazioni ultima puntata Ultimo appuntamento sabato 25 gennaio su Rai 1 con Meraviglie il viaggio di Alberto Angela attraverso i tesori della nostra penisola, raccontate in questa terza edizione lungo quattro puntate, sempre disponibili su RaiPlay per scoprire e riscoprire i nostri tesori. L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita, infatti, 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo, a parte la Cina, ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è tutto nostro, dei nostri padri, dei nostri antenati. Quindi, questo programma è anche un omaggio agli italiani, a quanto hanno saputo fare nei secoli e a ... dituttounpop

albertoangela : Dal #Quirinale, la casa degli italiani, ai graffiti della Val Camonica, dalla Lanterna e Palazzo Doria di #Genova a… - IBlundo : RT @Raiofficialnews: #Meraviglie, ultima tappa del viaggio di @albertoangela nella penisola dei tesori: sabato #25gennaio alle 21:25 su @Ra… - carlagiuly : RT @RadiocorriereTv: Ultimo appuntamento con le #Meraviglie raccontate da @albertoangela. Dai tesori del @Quirinale a quelli della superba… -