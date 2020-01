Max Giusti: Il Cantante Mascherato, film, teatro, altezza, età (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conosciamo meglio Max Giusti, all'anagrafe Massimiliano Giusti, tra gli showman più amati della televisione italiana, nonché uno dei tre sospettati a celarsi sotto la maschera del Leone de Il Cantante Mascherato. Prima di vederlo ospite nella puntata di stasera, venerdì 24 gennaio 2020, per il confronto con gli altri indiziati, Adriano Pappalardo e Al Bano, conosciamolo meglio.Nato a Roma il 28 luglio 1968 (Leone, alto 189 cm), da mamma sarda e padre marchigiano, Max Giusti cresce nel quartiere di Casetta Mattei, quadrante sud-ovest della città. Intraprende la carriera televisiva nel 1991, all'età di 23 anni, partecipando a Stasera mi butto e Ricomincio da due, in onda entrambi su Rai 2. L'anno dopo prende parte a Mi raccomando con Massimo Ranieri, mentre dal 1998 al 1999 è nel cast del Seven Show, contenitore comico in onda su Italia 7 (poi Europa 7), che ha lanciato molti comici, ... blogo

CdGherardesca : Romani fino al midollo, i due amici per la pelle @Max_Giusti e @officialmaz combatteranno per vincere. Non sottoval… - frafacchinetti : Amici di twitter anche ieri abbiamo vinto la serata: - più di 4 milioni di persone - quasi 20% di share Grazie mi… - MaedchenNadia : RT @CdGherardesca: Romani fino al midollo, i due amici per la pelle @Max_Giusti e @officialmaz combatteranno per vincere. Non sottovalutate… -