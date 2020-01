«Matteo Salvini? Un gran c… »

Bonafede : “A me non interessano le pagliacciate che fa Matteo Salvini” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede è intervenuto ai microfoni di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 commentando il blitz al citofono in Emilia Romagna dell’ex ministro Matteo Salvini, ma anche sul modo di lavorare di quest’ultimo quando erano assieme al Governo. Bonafede sul blitz di Salvini In Emilia-Romagna per continuare la campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni, che avranno luogo domenica 26 gennaio, ...

Matteo Salvini a Bibbiano : “Giù le mani dai bambini” – VIDEO : Matteo Salvini, a tre giorni dalle Regionali in Emilia Romagna, questa sera era a Bibbiano. A 200 metri da lui anche le Sardine, ma l’appello è stato chiaro. Matteo Salvini a Bibbiano, le Sardine pure. Mai così vicini il leader della lega e Mattia Santori, che guida in neonato Movimento. Grande partecipazione nella piazza che […] L'articolo Matteo Salvini a Bibbiano: “Giù le mani dai bambini” – VIDEO proviene da ...

Il premier al citofono. Matteo Salvini : Nella vita può succedere di tutto. Il concetto di limite esiste in matematica ma non nelle attività umane, dove la realtà supera spesso la fantasia. Da bambini una forma di divertimento era quella di far squillare il campanello dei citofoni e poi scappare a gambe levate. Uno scherzo che rappresentava una sorta di affermazione, una dimostrazione di esistenza, un atto liberatorio. Era l'Italia post bellica nella quale ci si divertiva con ...

Bibbiano - stoccate tra Matteo Salvini e Mattia Santori : Bibbiano, 23 gen. (Adnkronos) – – Dell’inviato Francesco Saitastoccate a Bibbiano tra Matteo Salvini e Mattia Santori. Distanti poche decine di metri – , dedicato alle ‘vittime’ dei casi di affidamenti illeciti, – il capitano e il portavoce si confrontano. Prima sui numeri, con Santori che “parla di 5mila, 6mila persone presenti e altre stanno arrivando”. Salvini, punta a un discorso ...

Porta a Porta : lo spot di Matteo Salvini indigna utenti e politici - RAI costretta a correre ai ripari : Lo spot di Matteo Salvini, in onda ieri nell'anteprima di Porta a Porta, ha scatenato feroci critiche e costretto la RAI a rimediare stasera con quello di Zingaretti, durante Don Matteo. Porta a Porta nella bufera per lo spot di Matteo Salvini mandato in onda ieri sera sul primo canale durante l'intervallo della partita Juventus - Roma, che ha coinciso con l'anteprima del programma condotto da Bruno Vespa. Sembrava un normale intervallo di una ...

Bibbiano - Mattia Santori sfotte Matteo Salvini : "Sono passato di là - la sfida l'hanno vinta le Sardine" : Dove c'è Matteo Salvini, ci sono le Sardine. Ormai non è più un segreto l'operazione di disturbo costante alla campagna elettorale della Lega: il movimento ittico è a Bibbiano a suonare e ballare ancora una volta, tra un Bella ciao e un Fischia il vento. Mentre dall'altro lato della piazza Salvini e

Matteo Salvini - anche Imola vota la Lega : "Al 18%" - perché Lucia Borgonzoni può vincere davvero : Imola, roccaforte del coop rosse, è con Matteo Salvini. Il sindaco del Pd, Daniele Manca, aveva governato per dieci anni per poi dimettersi troppo presto con la malsana ambizione di finire in Senato. È questa la colpa che gli riserbano i cittadini del comune emiliano-romagnolo, dove a marzo - riferi

Bibbiano - Matteo Salvini attacca Repubblica : "Vergognatevi". Sulla Borgonzoni : "Vincerà" : E venne il giorno della tanto attesa visita di Matteo Salvini a Bibbiano, il comune dello scandalo dei bambini, uno degli ultimi atti della campagna elettorale in Emilia Romagna. Prima ancora, proprio in Emilia, c'era stato il caso drammatico del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel 2006 in p

Carta Canta - Marco Travaglio : “Tutte le balle di Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti” : Marco Travaglio, nel terzo episodio di ‘Carta Canta’, la rubrica settimanale di attualità politica disponibile su Loft ogni giovedì, spiega le differenze tra il caso della nave Diciotti del luglio 2018 e quello della nave Gregoretti del luglio 2019. In entrambe le occasioni l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva deciso di fermare le imbarcazioni della marina militare italiana al largo delle nostre coste ...

Matteo Salvini intervistato da Paolo Del Debbio - stasera a Dritto e Rovescio : Scopriamo di che cosa si parlerà e quali saranno gli ospiti di stasera su Rete 4 nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio.

Sardine - Mattia Santori è al bivio : "Se Matteo Salvini vince in Emilia Romagna - diventa tutto più difficile" : Mattia Santori ha cerchiato in rosso il 26 gennaio, data del voto in Emilia Romagna. La partita elettorale non riguarda più soltanto la sfida regionale tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ma è diventato anche un confronto di livello nazionale tra la Lega e le Sardine. Quest'ultime hanno preso

Bibbiano - Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni con lo striscione : "Giù le mani dai bambini" : Ultima sfida, Bibbiano. Il centro blindato per la doppia manifestazione della Lega e delle Sardine. Matteo Salvini e la candidata leghista per la Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, sul palco alle 18 in piazza della Repubblica, proprio di fianco al municipio. Sul palco, lo striscione: "Giù le

Spot pro Salvini - dalla Rai “immediato atto riparatorio” : “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fiction Don Matteo” : Cristiano Ronaldo per Matteo Salvini. Terence Hill per Nicola Zingaretti. La polemica sullo Spot di Porta a Porta a favore della Lega andato in onda nell’intervallo di Juventus-Roma sarà sanata dalla Rai con la concessione di uno spazio dedicato al Partito democratico durante la puntata odierna di Don Matteo. Stesso orario, stesso canale, ma protagonisti diversi. Di “immediato atto riparatorio” ha parlato il direttore di Rai1, ...

Matteo Salvini - i dubbi dopo il passo indietro di Di Maio : "Con che grillino può parlare la Lega?" : Non un amico, ma sicuramente un "referente". Fonti della Lega definiscono Matteo Salvini "dispiaciuto" per la dipartita politica di Luigi Di Maio. Il loro rapporto si era definitivamente concluso qualche settimana fa, sul caso Gregoretti, ma "non lo sento e non lo vedo da settembre, da quando ha sce