Marcialonga 2020: domenica l’edizione numero 47. Petter Northug e Dario Cologna assieme ai grandi specialisti delle lunghe distanze (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’edizione numero 47 della Marcialonga prenderà il via domenica mattina, quando, dalle ore 8, a Moena saranno oltre settemila le persone a cimentarsi nei 70 km che, più che una gara, hanno spesso e volentieri il sapore della festa che arriva fino a Canazei. Come da tradizione, si scia a tecnica classica. Si entra nel terreno degli specialisti delle lunghe distanze, quelli che vanno in scena nel circuito Visma Ski Classics: è il caso del norvegese Petter Eliassen, il vincitore di un anno fa che torna per cercare il bis, dei tanti altri suoi connazionali pronti a soffiargli il trono, tra cui c’è ancora Anders Aukland, intramontabile a 47 anni. Ci sono anche quelli che cercano la prima vittoria, come Andreas Nygaard, e chi invece vuole la quarta vittoria (ad oggi record detenuto da Maurilio De Zolt e dall’altro Aukland, Jorgen), ed è questo il caso di Tord Asle Gjerdalen. ... oasport

marconazzi : La Marcialonga fa 47. Tutto pronto in Val di Fiemme e in Val di Fassa - TGR Trento - TgrRaiTrentino : La Marcialonga fa 47. Tutto pronto in Val di Fiemme e in Val di Fassa - TGR Trento - GiacPrioreschi : RT @Radio1Sport: ??@MarcoMelandri33 a #IlCaffèdiRadio1Sport con @LucaCesaretti e @GiacPrioreschi: 'Voglio godermi la #Marcialonga, spero di… -