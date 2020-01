Mara Venier racconta come sarebbe il suo Festival di Sanremo: ecco cosa ha detto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mara Venier ha espresso alcuni desideri molto particolari durante il programma radiofonico da lei condotto, Chiamate Mara 3131 in onda su Radio 2. La regina di Domenica In, infatti, avrebbe dichiarato che le piacerebbe condurre il Festival di Sanremo affiancata da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. La conduzione, secondo i desideri di Mara Venier, sarebbe supportata dalla presenza di 8 valletti. La Venier ha tenuto a specificare che non vorrebbe 8 valletti qualunque, ma 8 big del panorama culturale italiano. La conduttrice di Domenica In ha dichiarato: Il Festival di Sanremo mi piacerebbe condurlo in futuro insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Magari con otto valletti uomini. Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi davvero grossi che fanno i valletti, magari anche qualche politico. Mara Venier salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo ... trendit

