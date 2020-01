Manchester United: il crollo con il Burnley evidenzia i difetti tattici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Manchester United di Solskjaer sta evidenziando precise difficoltà tattiche. Soprattutto contro le piccole della Premier League Il brutto crollo casalingo contro il Burnleu ha evidenziato i difetti tattici del Manchester United di Solskjaer. I Red Devils hanno una squadra essenzialmente contropiedista, che non a caso fa bene contro le prime della classe. Al contrario, lo United ha difficoltà enormi nelle fasi di attacco posizionale. Non riesce a fare la partita quando affronta le medio-piccole della Premier. La sconfitta contro il Burnley non è quindi un episodio isolato, bensì una tendenza che sta condizionando in negativo il campionato dei Red Devils. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

