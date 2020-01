Maltempo, Rolfi: “Il Governo discrimina la Lombardia” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per l’assessore lombardo al Territorio Fabio Rolfi lo stanziamento di fondi aggiuntivi a favore dei territori dell’Emilia Romagna colpiti dal Maltempo a maggio e giugno 2019 è “una mossa che pare avere un retrogusto prettamente preelettorale, nonché di pessimo gusto da parte di questo Governo, che discrimina in maniera vergognosa la Lombardia”. Secondo Rolfi l’esecutivo “discrimina in maniera vergognosa la Lombardia e tutti i suoi cittadini danneggiati dalle trombe d’aria e dalle bombe d’acqua che hanno flagellato ripetutamente la nostra regione tra il 25 luglio e il 13 agosto 2019, e per le quali appena due mesi fa ci siamo visti respingere la richiesta di stato di emergenza, con motivazioni del tutto risibili”.L'articolo Maltempo, Rolfi: “Il Governo discrimina la Lombardia” Meteo Web. meteoweb.eu

Maltempo Rolfi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo Rolfi