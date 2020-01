Maltempo Liguria, Toti: “Dopo 3 mesi ottenuto una risposta ma restano da coprire danni per 500 milioni” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Dopo oltre tre mesi finalmente, con grande fatica abbiamo ottenuto una risposta per il territorio e possiamo rifondere i comuni liguri per gli interventi effettuati in somma urgenza. restano comunque da coprire gli ingenti danni del Maltempo che ammontano a circa 500 milioni e che riguardano soprattutto le infrastrutture danneggiate e distrutte e i privati“. Lo dichiarano il commissario per l’emergenza Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, dopo la riunione di giunta di oggi che ha permesso di predisporre il piano degli interventi per i comuni liguri danneggiati dal Maltempo, con l’arrivo di 112 milioni del Dipartimento nazionale di protezione civile, destinati a coprire le somme urgenze e in parte a ristorare i comuni dopo gli eventi che hanno procurato danni stimati per circa 500 milioni. “È questo infatti ... meteoweb.eu

