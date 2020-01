Maddalena Corvaglia cede all’ultima moda: si presenta così e manda ‘fuori di testa’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Maddalena Corvaglia è sempre più sexy. Soltanto qualche giorno fa aveva dato il meglio di sé postando alcune foto, mentre era intenta a restare in sospeso su una torretta del bagnino. Tutti non erano riusciti a non fare lo zoom per ammirare il suo spettacolare fisico e soprattutto il lato B da sogno. Poco fa è stata contagiata invece dalla moda del momento: ha dato vita al ‘Dolly Parton Challenge’, facendosi travolgere dal meme Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder che sta spopolando in rete. Ha dunque postato quattro immagini diverse di lei, mentre è ripresa in pose differenti, ed ha chiesto agli ammiratori qual è la loro preferita. Il post è stato molto apprezzato dagli utenti, che hanno inondato il suo profilo di mi piace e di commenti. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha quindi accettato ben volentieri questa novità del web. Ma vediamo che tipo di ... caffeinamagazine

Noovyis : (Maddalena Corvaglia cede all’ultima moda: si presenta così e manda ‘fuori di testa’) Playhitmusic -… - destefano_fede : RT @pomeriggio5: Domani alle 13.40 su Italia1 Filippo Nardi e Maddalena Corvaglia condurranno il primo quiz on the road 'NCC navigazione co… - pomeriggio5 : Domani alle 13.40 su Italia1 Filippo Nardi e Maddalena Corvaglia condurranno il primo quiz on the road 'NCC navigaz… -