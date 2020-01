M5S Lazio: per emergenza ok a riuso immobili privati (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Approvato il nostro emendamento a prima firma Roberta Lombardi che prevede l’estensione della legge sull’Autorecupero del patrimonio immobiliare (legge regionale 55/1998) anche a quegli immobili privati in stato di abbandono o degrado. Una misura che permettera’ ai proprietari privati di ristrutturare gratuitamente il proprio immobile, di fatto abbandonato, se lo daranno in comodato d’uso all’Ente, per un periodo massimo di 18 anni, per farvi abitare famiglie bisognose che non riescono a permettersi una casa”. Lo dichiarano i consiglieri regionali M5S del Lazio a margine della chiusura dei lavori della Commissione Bilancio che oggi ha visto l’approvazione del Collegato al Bilancio. “Anche se abbiamo dovuto piu’ volte ricordare che su molte questioni inserite in provvedimenti omnibus come questo- si legge nella ... romadailynews

Pd- M5S - Sala : “Con Beppe Grillo dialogo e scambio stimolante che nasce da una comune visione su tanti temi. È una relazione amicale” : Tre mesi fa, quando il governo Conte 2 era neonato, Beppe Sala aveva detto che Beppe Grillo ha “fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno al posto che sbeffeggiarlo dovrebbe imparare“. Nel frattempo il rapporto tra i due si è rafforzato. Secondo Repubblica, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Milano eletto con una coalizione di centrosinistra guidata dal Pd “si sentono spesso, perché hanno scoperto di ...

Dalla Sardegna fino al Molise. Morosi M5S pure nelle Regioni. Non solo parlamentari nel mirino dei probiviri. Nel Lazio due consiglieri non rendicontano da un anno : Ben presto l’attenzione dei probiviri potrebbe ricadere anche sui tanti consiglieri regionali dislocati da Nord a Sud che, contrariamente agli impegni presi, non starebbero restituendo nulla dei propri stipendi da diversi mesi. Spostandosi dai palazzi romani a quelli regionali, infatti, non sono pochi i casi che in qualche modo “replicano” quanto già abbiamo visto nell’ultimo periodo tra i portavoce parlamentari . Anche in questa circostanza è il ...

Mes - fibrillazioni M5S sul voto Sotto 161 sì governo a rischio crisi : Diversi pentastellati - soprattutto al Senato - non sarebbero affatto convinti di mettere la faccia sul via libera al documento. Al momento tra no e astensioni dovrebbero esserci cinque o sei ad opporsi alla linea tracciata. Si fanno i nomi di Grassi, Paragone, Lucidi, ma critici sul Mes sono anche altri. Segui su affaritaliani.it

Mes - fibrillazioni M5S sul voto Sotto 161 sì governo a rischio crisi : Diversi pentastellati - soprattutto al Senato - non sarebbero affatto convinti di mettere la faccia sul via libera al documento. Al momento tra no e astensioni dovrebbero esserci cinque o sei ad opporsi alla linea tracciata. Si fanno i nomi di Grassi, Paragone, Lucidi, ma critici sul Mes sono anche altri. Segui su affaritaliani.it

M5S - il Garante della privacy indaga sulla app della Casaleggio : sospetti sulla violazione dei dati degli attivisti : Il Garante per la protezione dei dati personali aprirà un’istruttoria per investigare sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte della Casaleggio Associati, come riporta Politico.eu. Tutto ha avuto inizio da una denuncia apparsa su Linkiesta in cui Marco Canestrari, ex dipendente della Casaleggio Associati, ha spiegato il funzionamento di un’applicazione lanciata nel 2013 e utilizzata dagli attivisti ...

Mes - Delrio ad Affari : "Ci sono le condizioni per firmarlo Fibrillazioni M5S ? Ognuno andrà dove lo porta il cuore..." : "Ieri Conte ha chiarito bene diversi aspetti. La trattativa continua fino all'ultimo giorno come è normale e giusto che sia per il governo italiano. Però senza fare psicodrammi inventati". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla... Segui su Affari taliani.it

M5S Lazio : rendiamo istituti scolastici ‘Eco’ con 260mila euro : Roma – “M5S Lazio mette a disposizione 260.111,44 euro per gli istituti scolastici della regione: Come Movimento 5 Stelle Lazio vogliamo portare la sostenibilita’ ambientale direttamente nelle scuole della regione con ‘Facciamo EcoScuola’, un’iniziativa rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti, ai genitori. Grazie a deputati e Senatori abbiamo messo insieme 3 milioni di euro , ricavati ...

Paolo Becchi - la rivelazione sul M5S : "Davide Casaleggio si è rotto i cogli*** e vuole la fine" : Paolo Becchi rivela un retroscena sul voto a sorpresa sulla piattaforma Rousseau che ha poi stabilito la corsa del Movimento cinque stelle alle elezioni regionali in Emilia Romagna. A Dagospia, il professore dice: "Quante balle su quello che sta succedendo sul voto sulla piattaforma Rousseau. E orma

Lazio - «la bomba su Zingaretti» : dossieraggio sul segretario Pd. Indagato consigliere M5S : L’inchiesta su tre soggetti accusati di muovere minacce sul Gruppo Ini spa (titolare di cliniche nella Regione), fa emergere intercettazioni imbarazzanti che coinvolgono il consigliere regionale del Movimento5Stelle Davide Barillari, Indagato

Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari - del M5S - è indagato per un presunto caso di corruzione nella sanità locale : Davide Barillari , consigliere regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle, è indagato per un presunto caso di corruzione nella sanità locale , in un’inchiesta della procura di Roma per cui sono stati imposti gli arresti domiciliari al maresciallo dei carabinieri Giuseppe

Ini - ricatto per un incarico da 250mila euro : ai domiciliari carabiniere e sindacalista. Indagato Barillari - consigliere M5S Lazio : Voleva a tutti i costi piazzare il “suo” commercialista in una clinica privata vicino Roma alla cifra di 250mila euro. Per fare ciò, secondo i magistrati della Procura capitolina, un sindacalista estremista di destra, militante di Avanguardia nazionale, avrebbe fatto pressioni su di un consigliere d’amministrazione dell’Istituto Neurotraumatologico italiano; corrotto un maresciallo dei carabinieri pagandogli le vacanze estive, provato a ...

ElidaPrenga : Case popolari agli irregolari: l'M5S e il Pd uniti per aggirare le graduatorie - - EmMicucci : #Roma, Fontana Trevi: ok barriere protettive e presidio. Mozione #M5S approvata in #Campidoglio impegna #Raggi a re… - MicheleAnnibale : @lorepregliasco Mah...Regionali-Politiche nel Lazio. M5S primo partito alla Camera e al Senato e Zingaretti eletto… -