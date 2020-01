M5s, il messaggio di Grillo due giorni dopo le dimissioni di Di Maio: “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due giorni dopo il passo indietro di Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 stelle, il garante Beppe Grillo ha rotto il silenzio. E lo ha fatto con un breve tweet pubblicato sul suo profilo: “Per aspera ad astra”, si legge. “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5s e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori“. Per i 5 stelle sono giorni di grande confusione in attesa di capire a chi passerà il testimone del capo politico. PER ASPERA AD ASTRA Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori! — Beppe Grillo (@beppe Grillo) January 24, 2020 Intanto oggi, intervistato dal Corriere della sera e Messaggero, ha parlato per la prima volta da capo politico reggente Vito Crimi. Sulla leadership dei 5 stelle ... ilfattoquotidiano

BennonsAndreaw : RT @Ras_Dave_: Il Messaggio di #Grillo due giorni dopo le dimissioni di #DiMaio: 'Grazie Luigi per come hai gestito la situazione' https:/… - gjscco : RT @Ras_Dave_: Il Messaggio di #Grillo due giorni dopo le dimissioni di #DiMaio: 'Grazie Luigi per come hai gestito la situazione' https:/… - Ras_Dave_ : Il Messaggio di #Grillo due giorni dopo le dimissioni di #DiMaio: 'Grazie Luigi per come hai gestito la situazione' -