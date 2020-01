M5s, cosa può succedere dopo le dimissioni di Luigi Di Maio: tra totosuccessori, lotte interne e l’ipotesi di un collegio eletto dagli iscritti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il primo giorno serve per riprendersi dalla botta. Al secondo inizia a circolare la domanda fatidica: e adesso? Trentasei ore dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, la risposta che tutti cercano riguarda il futuro. Parlamentari, consiglieri locali e semplici attivisti si chiamano e scambiano messaggi per capire quali saranno le prossime mosse. Si prova a interpretare il gesto del leader: “Fa sul serio?“, è il punto intorno al quale ruotano tutti. E, ancora una volta, la mossa divide le varie anime. E’ un proliferare di opinioni: per alcuni è stato solo un “maldestro tentativo” di farsi da parte pensando già al rientro; per altri un’occasione irripetibile per azzerare tutto. E mentre provano a decifrare le reali intenzioni dell’ormai “solo” ministro degli Esteri, iniziano a riposizionarsi: ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : È un arrivederci, non un addio al Movimento diventato partito col suo discorso, Di Maio ha confermato di essere nel… - lucianonobili : @AlessiaMorani Stiamo al governo insieme perché è utile al Paese. Nei problemi del #M5S non entro. Non mi riguardan… - M5S_Europa : Quella che abbiamo intrapreso è una rivoluzione culturale per cambiare 30 anni di cattiva gestione della cosa pubbl… -