Lukaku confessa: «Addio al Manchester? Dovevo ritrovare me stesso» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lukaku parla del suo Addio al Manchester United: «Dovevo riscoprire me stesso, l’anno scorso è stato complicato» All’interno della sua intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports UK, Romelu Lukaku ha anche trattato il tema del suo Addio al Manchester United. Ecco le dichiarazioni dell’attuale giocatore dell’Inter in merito: «Dovevo riscoprire me stesso. L’anno scorso è stato difficile per me dal punto di vista professionale, perché le cose non andavano come volevo. Sono giunto alla conclusione che era tempo per me di cambiare ambiente. Ho preso la mia decisione intorno a marzo e l’ho detta al manager. Penso che sia stato meglio per entrambe le parti separarsi. Penso di aver preso la decisione giusta. Il Manchester United ha lasciato spazio ai giocatori più giovani, quindi penso che sia stata una situazione vantaggiosa per entrambi». Leggi su ... calcionews24

