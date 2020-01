“Lui è il mio amore”. Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato: ecco chi è (Di venerdì 24 gennaio 2020) La showgirl Valeria Marini è stata ospite del programma ‘#cr4 La repubblica delle donne’, condotto da Piero Chiambretti, dove ha contestato Alfonso Signorini e la sua conduzione del ‘Grande Fratello Vip’: “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Non mi sembra che questo è rispetto… è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi irrispettose. E quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti…”. Successivamente ha avuto luogo anche un battibecco tra la stessa Valeria e Cristiano Malgioglio sulla vicenda Rita Rusic. Lui ha affermato: “La chiarezza non si va a fare in televisione. Andavate a fare colazione quando usciva”. Ma lei ha ribadito l’importanza di farla nel piccolo schermo perché la faccenda era di dominio pubblico. Nella giornata di domani, sabato ... caffeinamagazine

