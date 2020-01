Lodi, sparò a ladro uccidendolo: assolto l’oste. Era accusato di eccesso di legittima difesa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 10 marzo 2017 sparò con il fucile e uccise Petre Ungureanu, cittadino romeno di 32 anni che con due complici si era introdotto nel suo locale per rubare: il tribunale di Lodi ha assolto in primo grado Mario Cattaneo, l’oste di Casalettao Lodigiano, accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Il procuratore Domenico Chiaro e il sostituto Emma Vittorio avevano chiesto la condanna a tre anni per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Cattaneo, 70 anni, dopo la pronuncia dell’assoluzione, è rimasto per diversi minuti seduto sulla sua sedia. Tra il pubblico in aula oggi anche l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Il ristoratore aveva ricevuto la solidarietà di gran parte della comunità: era stato persino organizzato un corteo per le vie della frazione di Gugnano, aperto da 22 sindaci con le fasce tricolore. Il presidente della Regione Lombardia Attilio ... ilfattoquotidiano

