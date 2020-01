Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti da Kyto Aya agli scrittori in fuga vero Canada, Messico, e… Berlino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vita nei boschi. In Canada. In mezzo alla neve e al ghiaccio nel 2019. Nascosta sotto quintali di coperte e di fianco ad una stufa a legna in una piccola capanna. Attorniata da lupi e animali selvaggi. Lontano dalla deriva della società dei consumi e dai ritmi devastanti della vita contemporanea. Gabrielle Filteau-Chiba questa fuga dal mondo ha provato almeno a descriverla nel suo agile romanzetto di nemmeno un centinaio di pagine. Nella tana (Lindau) è una sorta di block notes giornaliero poeticamente descrittivo di stati d’animo e natura circostante, con una piccola postilla finale ogni giorno che riguarda una curiosa lista delle cose da fare e non fare per sopravvivere. Il tono è screziato da cupezza, ironia e malinconia. Le considerazioni in prima persona spaziano dal femminismo radicale, alla difesa di ambiente e radici indigene, fino ad un anticonformismo socio-economico tendente, ... ilfattoquotidiano

