LIVE Sport Invernali, 24 gennaio in DIRETTA: sci alpino, Dorothea Wierer, Europei pattinaggio artistico nel menù del venerdì (Di venerdì 24 gennaio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 24 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, il weekend si apre con il botto e ci sarà davvero da divertirsi anche perché l’Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Kitzbuehel con il SuperG maschile e da Bansko con una discesa femminile: sulla Streif non ci sarà purtroppo Dominik Paris a causa di un infortunio, in Bulgaria si potrà sognare con Sofia Goggia, Nicol Delago, Federica Brignone. Da non perdere l’individuale femminile per quanto riguarda il biathlon, Dorothea Wierer insegue un buon risultato a Pokljuka. Ci sarà da divertirsi con la prima giornata degli Europei di short track dove Arianna Fontana e Martina Valcepina vogliono brillare, attenzione agli Europei di pattinaggio artistico con ... oasport

