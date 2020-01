LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, parte la rincorsa al titolo di Arianna Fontana e Martina Valcepina (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Short track (24 gennaio) – La presentazione degli Europei di Short track Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2020 di Short track. Sull’anello di ghiaccio di Debrecen (Ungheria) prenderà il via la rassegna continentale e non vi sono dubbi che in casa Italia i fari saranno puntati su Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre si presentano ai nastri di partenza forti di ottimi riscontri in Coppa del Mondo. La fuoriclasse di Polaggia di Berbenno ha portato il computo dei podi in CdM a 36, essendo in quinta posizione nella graduatoria femminile all-time come top-3 in CdM negli sport invernali. Per quanto concerne invece Valcepina, la nativa di Sondalo ha raggiunto quota 18 podi in World Cup (5 vittorie, 5 secondi posti e 8 terzi posti). Statistiche di un ... oasport

