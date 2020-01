LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta da brividi in Turchia, scontro diretto per i playoff (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Olimpia-Panathinaikos – Orario d’inizio e come vederla in tv Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventunesima giornata di Eurolega in programma alle ore 18.45. Milano è reduce da una delle settimane più difficili e complicate della sua stagione. L’Olimpia ha perso in Europa con Efes e Maccabi e poi anche in campionato il derby lombardo con Brescia. Un momento complicato per la squadra di Messina, che spera di ritrovarsi nella trasferta di Istanbul. Sarà una partita complicatissima perchè I turchi, dopo un inizio complicato, infatti, hanno ottenuto sei trionfi nelle ultime undici partite e si sono portati ad appena due vittorie dall’ottavo posto attualmente occupato proprio dall’Olimpia Milano. La squadra di Obradovic è una ... oasport

