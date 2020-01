LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: 73-64, De Colo e Sloukas decidono nel finale (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE HIGHLIGHTS Fenerbahce-Olimpia Milano LA CRONACA DI Fenerbahce-Olimpia Milano Milano conserva una vittoria di vantaggio sui turchi e ha anche dalla sua la differenza canestri. Adesso per la squadra di Messina saranno fondamentali le due partite casalinghe con Bayern e Alba Berlino. Non bastano all’Olimpia 19 punti di Kaleb Tarczewski, che mette a referto anche 9 rimbalzi. Per il Fenerbache il migliore è stato Gigi Datome con 14 punti. FINISCE QUI! Milano perde la terza partita consecutiva dopo Efes e Maccabi. Hanno deciso le triple di De Colo e Sloukas in un finale che ha visto l’Olimpia giocarsi anche la vittoria ad Istanbul. 73-64 Dentro due liberi di Nunnally. 71-64 Gran canestro di Rodriguez in penetrazione. La differenza canestri almeno per Milano è salva. Scola sbaglia una comodissima tripla. (3/16 dall’arco per ... oasport

