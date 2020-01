LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: in campo Fognini-Pella. Gauff elimina Osaka. Djokovic ok, ko S.Williams (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-Pella (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-MILLMANN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 10.24: Cori Gauff elimina la campionessa uscente Naomi Osaka! Finisce 6-3 6-4 per l’americana che vola agli ottavi di finale. 10.15: Break di Gauff! 4-3 per l’americana su Naomi Osaka. Coco ha già vinto il primo set. 10.12 Break immediato di Raonic in apertura di secondo set con Tsitsipas. 10.07: Fognini annulla due palle break nel primo game al servizio del secondo set. 10.02: Milos Raonic conquista il primo set! 7-5 a Stefanos Tsitsipas. 9.59: Comincia la partita tra Fabio Fognini e Guido Pella. 9.57: Battaglia nel primo set tra Tsitsipas e Raonic. 5-5 9.54: Break immediato nel secondo set per Gauff. 9.49: PRIMO SET Gauff! 6-3 a Naomi ... oasport

