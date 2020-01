LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Djokovic vince facilmente, clamorosa eliminazione di S.Williams. Cilic e Sandgren agli ottavi (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-PELLA (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-MILLMANN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 9.38: Marin Cilic vince la battaglia contro Roberto Bautista Agut. Grandissima vittoria del croato, che supera il numero nove del mondo con il punteggio di 6-7 6-4 6-0 5-7 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco. 9.37: Tenny Sandgren si qualifica per gli ottavi di finale (attende il vincente del match tra Fognini e Pella). Vittoria in tre set nel derby americano contro Sam Querrey (6-4 6-4 6-4). 9.33: Marin Cilic sale 5-3 nel quinto e decisivo set. Bautista Agut ora serve per restare nel match. 9.32: CoCo Gauff è avanti 3-2 nel primo set contro Osaka. 9.31: Controbreak immediato di Sam Querrey. 9.27: Break di Sandgren nel terzo set (4-3). L’americano ... oasport

OA_Sport : LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia, azzurro a caccia degli ottavi! - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 24 gennaio: i risultati degli Australian Open. GP della Cina 2020 di F1 a rischio? - #Sport… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Tutto facile per Djokovic. Avanti Barty e Kvitova fuori… -