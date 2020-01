LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: battaglia Cilic-Bautista. Tutto facile per Djokovic. Clamorosa elimina di S.Williams, attesa per Fognini-Pella (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-PELLA (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-MILLMANN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 9.23: Tsitsipas tiene bene i primi due turni al servizio. 9.13: Marin Cilic si porta 3-1 nel quinto set. 9.10: Tra poco cominciano due delle partite più attese della giornata: Tsitsipas-Raonic e Gauff-Osaka. 9.02: Break anche di Cilic all’inizio del quinto set. 9.01: Subito break in apertura di Sandgren su Querrey. 8.56 Tennys Sandgren si prende anche il secondo set (6-4) contro il connazionale Querrey. 8.52: SARA’ QUINTO SET! Roberto Bautista Agut conquista il quarto set contro Marin Cilic per 7-5. 8.48: Medical timeout per Marin Cilic. 8.46: Bautista Agut si porta sul 6-5 nel quarto set. battaglia veramente infinita con Marin Cilic! 8.40: ... oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 24 gennaio: i risultati degli Australian Open. GP della Cina 2020 di F1 a rischio? - #Sport… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Tutto facile per Djokovic. Avanti Barty e Kvitova fuori… - zazoomblog : LIVE Fognini-Pella Australian Open 2020 in DIRETTA: incombe una nuova maratona in palio gli ottavi - #Fognini-Pell… -