L’inedito mercato del Manchester United in crisi | un giornalista e uno psicologo

Trenta punti sotto il Liverpool, sei sotto la quota Champions, i tifosi che minacciano di morte il vice presidente esecutivo Ed Woodward, il tecnico, Solskjaer, che fatica a tenere le redini della squadra in mano. Il Manchester United è nella peggiore crisi della sua storia recente, e tutti indicano il mercato come unica strada da percorrere per provare a risollevarsi. Solo che il mercato dello United è cominciato in maniera un po' inusuale. Primi acquisti: un giornalista e uno psicologo. Il giornalista è Neil Ashton, ex del Sun, che a Record spiega la sua nuova missione: "Voglio cambiare la percezione di Woodward e della dirigenza in generale. Lo conosco un po' e mi ha detto molto bene come la pensa su ciò che non va. E un tipo che ama molto il Manchester United". Woodward è considerato il "burattinaio" dei Glazers, ed è sempre più un parafulmine ...

