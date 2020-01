Liga, Osasuna-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 24 gennaio 2020) Liga, Osasuna-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote Venerdì 24 gennaio alle ore 21:00, all’Estadio El Sadar di Pamplona, scenderanno in campo Osasuna e Levante. La partita sarà valida per la 21esima giornata di Primera Division. L’Osasuna, che ora occupa la posizione numero tredici in classifica con 25 punti, è giunge dal pareggio in casa contro il Real Valladolid per 0-0. Zona tranquilla di graduatoria per i rojillos, reduci però da tre pari e due ko nelle ultime cinque di Liga. Urge dunque tornare alla vittoria. Il Levante, staziona in dodicesima posizione in classifica con 26 punti e arriva a questa sfida dalla sconfitta in casa contro l’Alavés per 0-1. Un ko che non ha compromesso la stagione dei granotes, squadra solida che sta però attraversando un periodo non propriamente positivo. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le ... termometropolitico

CksGloryp : La Liga :Osasuna Levante Over 2.5 goals - Deepnightpress : Osasuna - Levante La Liga 24-01-2020: il pronostico - Deepnightpress : #OsasunaLevante #LaLiga 24-01-2020: il pronostico -