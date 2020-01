Licenziato a lavoro, Simone esce di casa e si impicca: la lettera di addio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Era andato al lavoro come ogni giorno. Ma prima di iniziare il turno, è arrivata la lettera di licenziamento. Simone Sinigaglia, 40 anni, operaio della Igv Colbachini di Cervarese Santa Croce, nel Padovano, ha raggiunto un luogo sperduto nella campagna veneta e si è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Nella sua automobile, abbandonata in riva al canale Gorzone, i carabinieri hanno trovato un biglietto di addio rivolto ai famigliari. Qualche tempo prima l'azienda, che produce tubi in gomma, aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Gli uffici della società padovana gli contestavano un uso improprio della "Legge 104", che assegna al lavoratore tre giorni retribuiti al mese per assistere un famigliare affetto da gravi handicap. (Continua...) Secondo quanto ricostruisce la Filctem Cgil di Padova, Sinigaglia li aveva chiesti per accudire un'anziana parente ... howtodofor

