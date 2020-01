Libia: oltre 200 migranti rimpatriati volontariamente a gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lo ha scritto su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Oim, spiegando che in base all'iniziativa congiunta Ue-Oim, l'Oim in Libia ha finora favorito il ritorno di 222 migranti questo mese firenzepost

