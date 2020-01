Libero: nasce l’asse di mercato Inter-Napoli per isolare la Juve (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un rapporto di collaborazione piuttosto inedito, favorito dall’arrivo di Marotta. Il Napoli ha necessità di rinnovare la rosa, l’Inter ha giocatori abituati alla A ma inadatti a Conte Il fatto che Inter e Napoli abbiano due trattative in piedi, ovvero lo scambio Allan-Vecino e quello Politano-Llorente, dimostra l’esistenza di un asse di mercato contro la Juve. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. E’ la dimostrazione dell’inaugurazione di un nuovo rapporto di collaborazione sul mercato tra i due club. Un asse abbastanza inedito. “Sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa, dal momento che Inter e Napoli non sono mai riuscite a chiudere affari. I dirigenti nerazzurri hanno sempre avuto difficoltà a trattare con De Laurentiis, ritenendo eccessive le sue richieste e altalenanti i suoi modi, e quest’ultimo di conseguenza non ha mai aperto ... ilnapolista

