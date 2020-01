L'Egitto torturatore e l'anniversario di Tahrir (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mentre il parterre internazionale con Putin, Erdoğan, Macron, Merkel, sino al premier italiano Conte, era nei giorni scorsi in fibrillazione sulla questione libica e conduceva trattative coinvolgendo il carceriere dell'altra sponda mediterranea il presidente-golpista Al Sisi, in Egitto il 2019 s'era chiuso con la notizia della prima donna morta in prigione. Decesso avvenuto prima di Natale nel penitenziario di Al Qanater, famigerato come Tora, ed entrambi al Cairo. Ad Al Qanater – come (...) - Mondo / Egitto, Piazza Tahrir, No logo, Apertura Maxi, Al Sisi feedproxy.google

