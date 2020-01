Le prime pagine sportive di oggi, venerdì 24 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) I principali quotidiani sportivi italiani hanno ancora in prima pagina il calciomercato e la trattativa tra Tottenham e Inter per il trasferimento di Christian Eriksen. La Gazzetta dello Sport scrive che l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intenzionato a concludere oggi stesso l’affare, avrebbe pronto un rialzo dell’offerta. Intanto il ventiduenne centrocampista brasiliano del Milan Lucas Paquetá ha chiesto e ottenuto di non essere convocato per la partita di stasera contro il Brescia. La sua posizione nel club viene definita sempre più incerta dagli addetti, e in caso di offerte congrue il Milan potrebbe lasciarlo andare già in questa sessione di mercato. Il Corriere dello Sport scrive che l’interista Matteo Politano avrebbe rifiutato l’ipotesi di trasferimento al Napoli nonostante un accordo tra ... ilveggente

