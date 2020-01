Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: torna il maltempo nel weekend, il bollettino fino ai “Giorni della Merla” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: di seguito le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 30 Gennaio 2020. Oggi al Nord: nubi in rapido aumento sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; bel tempo sul resto del Settentrione, anche se con nuvolosità in graduale aumento in mattinata sul Piemonte con deboli precipitazioni e dal pomeriggio su Emilia-Romagna e parte meridionale di Lombardia e Veneto con qualche locale lieve pioggia più probabile su ovest Emilia-Romagna; nubi medio alte sulle restanti regioni centroccidentali; deboli nevicate sui rilievi occidentali oltre i 1200-1300 metri, in calo sul Piemonte meridionale fino a 700-800 metri. Gelate notturne e nuvolosità stratificata fino al primo mattino in Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia. ... meteoweb.eu

