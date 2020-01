Le inchieste che trapelano e che fanno male all'Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) È un paese strano, l’Italia. Ci divertiamo a demolire le eccellenze, ma poi ci lamentiamo che non funziona nulla. Le recenti vicende giudiziarie che hanno colpito (nel vero senso del termine) colossi come ENI e Finmeccanica (Leonardo) sono lì a dimostrarlo. Articoloni, titoloni e poi assoluzioni in breve. Un malcostume italico che danneggia il nostro paese e aiuta solo chi ne approfitta per prendere il nostro posto nei palcoscenici internazionali (la Libia vi dice niente?). È anche il caso della “bomba Astaldi”, scoppiata grazie alla Procura di Roma, con il solito corollario di indiscrezioni trapelata sulla stampa. Astaldi è il colosso delle costruzioni romane, che dovrebbe unirsi a Salini Impregilo (che a breve diventerà We Build), con la benedizione di Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, è uno dei driver della crescita ... huffingtonpost

