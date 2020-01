L’Area 51 come non l’avete mai vista (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un’atmosfera surreale e inquietante: così i fotografi Ryan Koopmans e Alice Wexell hanno definito il clima vissuto nella cittadina di Rachel, appena 60 anime, ultimo avamposto abitato prima della celebre Area 51; in questo luogo hanno realizzato per conto di Gq Australia un progetto fotografico dedicato a una delle regioni più raccontate ma – nei fatti – meno conosciute al mondo. La vita, qui, non è così semplice: a Rachel si arriva tramite aerei autorizzati o bus navette accompagnati da guardie armate. Gli abitanti sembrano perennemente allucinati, perfettamente calati in un mondo di fantasie, miti, leggende, folklore ed esoterismo che li rende unici. Ed è questo è lo spirito che Alice e Ryan hanno cercato di cogliere: giudicate voi se ci sono riusciti, sfogliando la nostra gallery. L’Area 51 come non l’avete mai vista Wired. wired

