Lampard stufo: «Giroud-Inter? Stessa situazione di prima…» – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Frank Lampard ha parlato anche di mercato e di Olivier Giroud nel corso della conferenza stampa. Le sue parole L’Inter è di fronte a una scelta: tentare l’affondo per Llorente all’Interno dell’affare che porterà Politano al Napoli oppure chiudere con il Chelsea per Olivier Giroud, con il quale è già tutto apparecchiato da tempo. In conferenza stampa il tecnico dei Blues, Lampard, non ha dato novità sull’affare. «La situazione di Giroud rimane la Stessa di prima. Ci sono stati contatti con altri club, è ancora un nostro giocatore». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Lampard stufo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lampard stufo