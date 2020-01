Ladro ucciso: Cattaneo assolto dal tribunale di Lodi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano dal cui fucile, il 10 marzo 2017, partì una rosa di pallini che uccise Petre Ungureanu, che con complici si era introdotto nel suo locale per rubare, è stato assolto in primo grado dal tribunale di Lodi dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, e il sostituto Emma Vittorio, avevano chiesto per Cattaneo una condanna a tre anni. Tra il pubblico in aula oggi anche l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. La procura aveva chiesto al giudice anche di valutare eventuali profili penali relativi all’attendibilità delle testimonianze rese dalla moglie e dal figlio del ristoratore. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, ha solidarizzato con l’oste di Casaletto Lodigiano: «Io sto con Mario, al posto suo avrei ... open.online

