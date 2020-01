La vendita dei beni confiscati alla mafia non è una politica antimafia. Lo dice uno studio dell'università di Catania (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un vanto dell’ex ministro degli Interni Matteo Salvini sta nei tanto contestati Decreti Sicurezza. Oltre ai dibattuti temi sull’immigrazione e la sicurezza urbana, il testo del primo decreto ha modificato profondamente alcune norme relative alla gestione e destinazione dei beni confiscati alla mafia, destando la reazione di molte associazioni che si occupano di lotta alla mafia, prime tra tutte Libera.In maniera più o meno diretta, il Decreto facilita il ricorso alla vendita al migliore offerente per tutti quei beni per cui “non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse”, offrendo incentivi alla stessa Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che vedrà ora riconosciuto il 20% degli ... huffingtonpost

