La sorpresina che Borgonzoni vuole fare all’Emilia-Romagna: non dire cosa taglierà con “l’azzeramento” dell’Irpef (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anche oggi Lucia Borgonzoni ha raccontato che una Emilia-Romagna “tax-free” è possibile. Lo ha fatto pubblicando un video in cui il Presidente del Veneto Luca Zaia dice che la sua regione applica «zero tasse regionali» e che lo ha «rinunciando ad Irpef» e che «abbiamo questa regione che vede i suoi cittadini non pagare tasse». Zaia quantifica il risparmio per i veneti in circa un miliardo e 179 milioni di euro all’anno. Soldi che la Regione non incassa non perché ha “azzerato l’Irpef” ma perché si limita a riscuotere l’aliquota base, che essendo fissata da una legge dello Stato non può essere modificata dalla regione. Le balle di Zaia sul Veneto regione “tax free” La storia del Veneto come regione a zero tasse come sostengono Borgonzoni e Zaia non sta in piedi. La regione di Zaia ha scelto semplicemente di applicare una sola ... nextquotidiano

robreg1 : RT @neXtquotidiano: La sorpresina che #Borgonzoni vuole fare all'#EmiliaRomagna: non dire cosa taglierà con 'l'azzeramento' dell'#Irpef Ad… - graisan : RT @neXtquotidiano: La sorpresina che #Borgonzoni vuole fare all'#EmiliaRomagna: non dire cosa taglierà con 'l'azzeramento' dell'#Irpef Ad… - neXtquotidiano : La sorpresina che #Borgonzoni vuole fare all'#EmiliaRomagna: non dire cosa taglierà con 'l'azzeramento' dell'#Irpef… -