La signora che ha accompagnato Salvini al citofono è stata scaricata dal leghista: “Mai chiamata” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fa ancora discutere a distanza di tre giorni l’episodio che ha visto Salvini citofonare ad un ragazzo tunisino nella periferia di Bologna per chiedergli se fosse uno spacciatore. Al di là delle critiche ricevute dall’ex Ministro dell’Interno per il gesto in sé, più in particolare, da alcuni giorni si dibatte su chi abbia creato i presupposti affinché si potesse assistere ad una scena di quel tipo. E così, se da un lato vi abbiamo riportato un paio di giorni fa la versione della famosa signora, che ha dichiarato di essere stata contattata dalla Lega per essere “condotti a destinazione”, oggi 24 gennaio abbiamo un nuovo capitolo su questa vicenda. Salvini risponde alla donna che l’ha accompagnato al citofono Nello specifico, Salvini oggi si è soffermato con alcuni giornalisti tra una tappa e l’altra del suo tour in Emilia Romagna, in vista della ... bufale

