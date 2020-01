La scienza dice che urlare al proprio cane fa male alla salute (Di venerdì 24 gennaio 2020) Molti di noi vivono con i cani in casa oggi come oggi, ma ci sono molte opinioni su come addestrarli a vivere insieme a noi. Alcune persone optano per rinforzi positivi, che consistono nel premiarli con dolcetti o carezze, mentre altri scelgono rinforzi negativi come urla o rumori forti. Uno studio dell’università di Porto ha voluto dare una volta per tutte una base scientifica a coloro che avvertono che la punizione non è buona per i cani. I ricercatori hanno riunito un gruppo di 92 cani, 42 di scuole di addestramento per cani che hanno basato la loro formazione su rinforzi positivi e 50 di scuole che usano rinforzi negativi. Hanno registrato i cani in tre allenamenti e hanno prelevato sei campioni di saliva, 3 a casa e 3 dopo gli allenamenti. I video sono stati usati per analizzare la quantità di atteggiamenti legati allo stress come ululati, leccate di labbra, ecc.. I ... bigodino

