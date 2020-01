La Regina Elisabetta costretta a cancellare all’ultimo gli impegni per motivi di salute: il Regno Unito preoccupato (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Regina Elisabetta nel mondo viene vista come “l’immortale”, sempre lì, presente, coloratissima con i suoi abiti dalle sfumature pastello, ormai un’icona a 93 anni. Nessuno quindi potrebbe mai immaginare che dietro una donna così forte, possa celarsi anche qualche debolezza. Per questo motivo per alcune ore nel Regno Unito si sono vissuti attimi di panico. La sovrana, infatti, ha dovuto cancellare all’ultimo l’impegno al Sandringham Women’s Institute, dove l’attendevano per l’ora del tè. Per tranquillizzare gli animi, e soprattutto la stampa, il portavoce della famiglia reale ha fatto sapere che si tratterebbe solo di una banale influenza. Anche il consorte Filippo, ormai ritiratosi dagli impegni pubblici, aveva destato preoccupazione quando è stato ricoverato a Natale all’ospedale di Londra per una “condizione preesistente”. Poi il principe 98enne è riuscito a ... ilfattoquotidiano

