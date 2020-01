La lettera di Ezio: “Malasanità in Campania? Vi racconto una storia diversa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Quando si pensa alla sanità in Campania, il più delle volte ci si trova a leggere o raccontare storie che non hanno un lieto fine. Ma, ogni tanto, capita di trovarsi di fronte a belle storie, come quella del signor Ezio Cerlienco che ha vissuto una brutta disavventura ieri. “Vorrei spendere una parola di ringraziamento per gli operatori del 118 di Benevento per la loro celerità, efficienza e cortesia per il loro intervento in data 23 gennaio a San Giorgio del Sannio. Sono un cardiopatico ed in seguito ad alcune sensazioni di malessere mi sono recato alla farmacia in Viale Spinelli per un ECG il responso non era chiaro e mi era suggerito di recarmi urgentemente ad un pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Non disponendo di mezzo proprio ho chiamato il 118. Nel giro pochissimi minuti e arrivata l ... anteprima24

