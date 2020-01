La figuraccia di Bonafede sugli innocenti in carcere (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ieri Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia del governo Conte Bis, era a Otto e Mezzo da Lilli Gruber per difendere la sua riforma della prescrizione ed è stato protagonista di questo bel siparietto con Annalisa Cuzzocrea di Repubblica: “Ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere?”, gli ha chiesto Cuzzocrea. “Gli innocenti non finiscono in carcere”, ha risposto Bonafede. E la giornalista ha citato un dato: “Dal 1992 al 2018 27 mila persone sono state risarcite per essere finite in carcere da innocenti”. #Cuzzocrea:”Ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere?”#Bonafede:”Gli innocenti non finiscono in carcere”. Cuzzocrea:”Dal ’92 al 2018, 27mila persone sono state risarcite per essere finite in carcere da innocenti”. Ed è Ministro della Giustizia!#ottoemezzo ... nextquotidiano

Alfonso Bonafede : figuraccia a Porta a Porta : Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, durante la puntata di Porta a Porta, andata in onda la sera di mercoledì 11 Dicembre 2019, si è reso protagonista di una gaffe in diretta tv. Bonafede, esponente del Movimento Cinque Stelle, ha pronunciato uno strafalcione che è subito diventato virale, rimbalzando sui diversi social network. Questo quanto detto dal Ministro: “un reato per il quale non si riesce a dimostrare il dolo diventa ...

