La figlia di Enzo Tortora chiede a Bonafede si spiegare il senso della frase «gli innocenti non finiscono in carcere» (Di venerdì 24 gennaio 2020) La puntata di Otto e Mezzo del 23 gennaio ha offerto al pubblico uno scambio davvero incredibile fra la giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L’oggetto della questione – come è noto – era rappresentato dalla riforma della prescrizione, fortemente voluta dal M5S e sulla quale è stato da tempo avviato il dibattito politico. Il M5S ha infatti fatto partire dal 1° gennaio 2020 il blocco della prescrizione dopo il giudizio di primo grado. Secondo alcuni osservatori e secondo alcuni politici, invece, una riforma del genere porterebbe a non avere una fine certa per alcuni processi. Tra le argomentazioni addotte dalla giornalista, anche quella di tanti innocenti che finiscono in carcere e che, con il blocco della prescrizione, avrebbero un’arma in meno per tutelarsi. E subito, a tutti, è venuto in mente il caso di ... giornalettismo

