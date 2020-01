La Ferrari cambia sede per la presentazione della nuova monoposto (Di venerdì 24 gennaio 2020) presentazione della Ferrari, la Scuderia cambia sede: l’appuntamento è per il prossimo 11 febbraio a Reggio Emilia, patria del Tricolore. Si avvicina il giorno della presentazione della nuova Ferrari. L’appuntamento è fissato per il prossimo 11 febbraio e, prima novità della stagione, avrà luogo a Reggio Emilia, al Teatro Municipale Romolo Valli. Dove sarà presentata la nuova Ferrari Inizia quindi da Reggio Emilia la nuova stagione della Ferrari, che ha deciso di cambiare sede per la presentazione della vettura. E il trasferimento ha un motivo decisamente simbolico. “Il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione”. Il Cavallino di Maranello vuole tornare presentarsi come simbolo degli italiani, un po’ come la Nazionale Azzurra per quanto riguarda il ... newsmondo

Simone__Ferrari : RT @WeAreTennisITA: Finiscono gli #AustralianOpen di Jannik Sinner, sconfitto al 2T da Marton Fùcsovics per 6-4 6-4 6-3. ?? 'Sono dispiaci… - cbatcaselli : Non sarà in fabbrica, a Maranello, che la nuova Ferrari 2020, il progetto 671, si presenterà il prossimo 11 febbrai… - RobertaFerrero4 : Da giorno 26 gennaio in Emilia-Romagna si cambia, si volta pagina e di rosso rimarranno solo le Ferrari!?? -