La competizione tra gli store digitali come Steam e Epic Games Store ha portato a una diminuzione della spesa dei giocatori (Di venerdì 24 gennaio 2020) In molti hanno creduto che la competizione tra gli Store, come quella tra Steam e Epic Games Store, avrebbe portato benefici al mercato PC. Ma, a quanto pare, non è stato così, stando a quanto affermato dall'analista di NDP, Mat Piscatella.Infatti, la guerra tra gli Store avrebbe portato alla diminuzione della spesa dei giocatori. Mat Piscatella ha spiegato perché si è arrivati a questo risultato.Secondo l'analista, gli Store hanno creato una confusione tra gli utenti per le troppe offerte proposte, i giocatori si sono trovato spiazzati di fronte a questa guerra tra negozi digitali.Leggi altro... eurogamer

