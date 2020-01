La Cassazione boccia Foodora: "Ai riders le stesse tutele del lavoro subordinato" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sì alle tutele previste per il lavoro subordinato per i cosiddetti rider: la Cassazione ha respinto il ricorso di Foodora contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva riconosciuto a 5 ex rider parità economica rispetto ai lavoratori subordinati del settore della logistica, con tredicesima, ferie e malattie pagate. “Al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni” individuate nell’articolo 2, comma 1, del Jobs Act, “la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione”, si legge nella sentenza depositata oggi dalla sezione lavoro, di cui è relatore il giudice Guido Raimondi, ex presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.“Non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte ... huffingtonpost

