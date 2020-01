Karate, Premier League Parigi 2020: Viviana Bottaro e Luca Maresca lotteranno per l’oro, la squadra maschile di kata per il bronzo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arrivano notizie interessanti dalla prima giornata della Premier League 2020 di Karate di Parigi. Il venerdì della tappa francese, infatti, ha visto due nostri rappresentanti guadagnarsi la finale per la medaglia d’oro, parliamo della solita Viviana Bottaro nel kata femminile, quindi di Luca Maresca nel kumitè -67kg. Mentre la squadra maschile di kata se la vedrà per il bronzo contro il Kuwait. Tutti gli altri, invece, sono stati eliminati. Deludono Sara Cardin e Lorena Busà, subito fuori nei -55kg, come Angelo Crescenzo nei -60kg e Luigi Busà nei -75kg. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come si sono comportati i nostri atleti categoria per categoria nelle eliminatorie odierne. DONNE Kata femminile: si fermano nelle eliminatorie Carola Casale, Terryana D’Onofrio, Noemi Nicosanti, Matilde Galassi e Lisa Pivi. Viviana Bottaro domina la sua pool e avanza alla R3-G1 ... oasport

