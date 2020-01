Juventus: con Douglas Costa si usa il 442 in fase difensiva (Di venerdì 24 gennaio 2020) Douglas Costa trasforma il modo di difendere della Juventus. Quando ci si difende bassi, i bianconeri utilizzano il 442 Douglas Costa dà alla Juventus qualità che nessun altro giocatore offensivo possiede. Soprattutto, consente alla squadra di mutare assetto difensivo a seconda del contesto. Se nel primo pressing è più un 433, quando la Juve si schiaccia dietro assume le forme del 442. Si vede nella slide sopra: brasiliano a destra e Rabiot largo a sinistra. Rispetto al rombo, le due linee da 4 consentono alla squadra di coprire meglio il campo nei frangenti in cui ci si schiaccia dietro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : La Juventus al lavoro per un’idea di scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il PSG, possibilitá da valutare per la fa… - juventusfc : Dalla nascita della @SerieA a girone unico nel 1929/30, Maurizio #Sarri è il secondo allenatore della Juventus a vi… - romeoagresti : Alejandro #Marques si è sottoposto alle visite mediche con la #Juventus // Marques underwent his medical tests at J… -